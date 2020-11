Il 2020 nella moda: Harry Styles la celebrity più influente, le mascherine il capo più cercato, vintage nuovo lusso

Il 2020 non è stato un year in fashion comune. Ma si sa: il cambiamento è l’essenza stessa della moda. A decretare quali sono stati gli eventi che hanno plasmato maggiormente questo Year In Fashion 2020 ci hanno pensato gli analisti della piattaforma di ricerche di moda Lyst in base alle rice3rche effettuale da oltre cento milioni di utenti durante il 2020.

Ecco i 10 dati take-away emersi dal report annuale che analizza i fenomeni e i trend che hanno caratterizzato il settore durante l’anno (che potete trovare qui).

Harry Styles è la celebrità più influente della moda

Il cantante è la prima celebrità maschile ad arrivare in cima alla lista dei Power Dressers di Lyst. Il suo cardigan JW Anderson ha scatenato una challenge #HarryStylesCardigan su TikTok e le ricerche per la maglieria sono aumentate del 166%. Gli artisti musicali dominano questa lista; Beyoncé, Lizzo, Kim Namjoon (RM) e Travis Scott fanno tutti la lista e stanno influenzando le nostre scelte di moda.

Air Jordans, la sneaker piu hot dell'anno

Grazie alla serie tv "The Last Dance" di Michael Jordan, la Air Jordan 13 Retro Flint, che sono state lanciate al termine dello serie, sono diventate le sneaker più vendute dell'anno su StockX (e la sneaker più venduta nella storia di StockX) con 40.000 vendite nel suo primo mese sul mercato. La classifica delle 10 top sneaker 2020 e stata redatta in collaborazione con StockX.

Kate Middleton è tornata

Ventiquattro ore dopo che Kate Middleton ha indossato una mascherina viso floreale all'inizio di agosto, le ricerche erano già aumentate del 185% nel Regno Unito.

Maschera Off-White il capo di moda più ricercato

Le mascherine per il viso sono state il capo piu cercato dell’anno. Jennifer Lopez ha aumentato le ricerche di maschere per il viso glitterate del 100% dopo essere stata vista indossarne una ad agosto. Dopo l'apparizione di Lady Gaga agli MTV VMA del 2020 ad agosto, le ricerche di maschere per il viso sono aumentate del 43% rispetto alla settimana precedente.

Un'italiana tra le celebrity più influenti della moda nel mondo

Era apparsa per la la prima volta nell’Year in Fashion 2018, Chiara Ferragni ritorna ad essere una tra le dieci personalità più influenti al mondo in materia di stile. Dopo la collaborazione dell’imprenditrice digitale con Champion nel mese di aprile, le ricerche del brand di abbigliamento sportivo sono volate del 108% nello stesso mese. Le sue scelte di stile durante la quarantena hanno inoltre influenzato le ricerche globali – basti citare l’accappatoio Versace e le pantofole in pelliccia firmate Louis Vuitton.

Le star di TikTok diventano mainstream

La star di TikTok Charli D'Amelio è l'ottava celebrità più influente nella moda, mentre l'estetica ispirata agli anime e incentrata su TikTok è ancora forte. Charli D'Amelio, l'ottava celebrità più influente della moda, ha pubblicato un video per celebrare i suoi 72 milioni di follower in una maglietta corta tie-dye, provocando un balzo del 73% nelle ricerche di magliette tie-dye.

I politici, i nuovi fashion influencer

Dopo che Alexandria Ocasio-Cortez, una delle persone più influenti della moda quest'anno, ha fatto un grido al marchio di New York su Instagram ed è stata avvistata a Capitol Hill con indosso la borsa, le ricerche di Telfar sono aumentate del 163% su base settimanale. Il discorso di accettazione di Kamala Harris ha innescato un aumento del 129% per le ricerche di tute bianche entro 24 ore.

I momenti in stile schermo definivano il modo in cui facevamo acquisti

Da Emily a Parigi a Cardi B e Megan Thee Stallion, la cultura pop è stata più importante che mai durante i mesi di permanenza a casa. Tuttavia, il nostro guardaroba da soggiorno includeva anche comodi indumenti da notte e biancheria intima. I jogger Birkenstock, Crocs, UGG e Nike sono stati tra gli articoli più ricercati del 2020.

Vintage, il nuovo lusso

L'abito da sposa di seconda mano della principessa Beatrice in prestito dalla regina ha causato un aumento delle ricerche per il termine "abito da sposa vintage", che sono aumentate del 297% nelle 48 ore successive al matrimonio reale. L'abito vintage Christian Dior di John Galliano di Jennifer Aniston ai SAG Awards 2020 ha causato un picco del 40% nelle ricerche di abiti vintage nelle 48 ore successive.

Un brand italiano tra i marchi rivelazione

Le ricerche di Sunnei sono cresciute del 108% su base annua. Dopo essere stato acquistato dal proprietario di Nanushka – brand di moda amatissimo da influencer in tutto il mondo – nel mese di settembre, è probabile che il marchio milanese assisterà a una forte espansione sia della sua attività di vendita diretta al cliente che del numero di punti vendita.

Ultimo aggiornamento: 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA