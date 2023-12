Miss Francia Eve Gilles e i capelli corti in stile "Pixie". La parrucchiera: «Le ho detto: "taglia tutto, le miss sono tutte uguali"»

Il taglio di capelli più discusso del momento? Senza dubbio quello di Ève Gilles. La nuova Miss Francia, eletta sabato scorso tra le polemiche di tutto il Paese, è infatti la prima vincitrice del concorso di bellezza ad avere un taglio pixie, e non la tradizionale chioma lunga. Un fatto, questo, che non è piaciuto a gran parte del pubblico, che sui social ha manifestato il proprio malcontento. Ma se per molti la sua pettinatura è stata motivo di polemica, per altri è stata invece motivo di orgoglio. Tra i fan del suo taglio, infatti, c'è la sua parrucchiera.

Come è nata l'idea del taglio di capelli

Si chiama Élise Legrand la proprietaria del salone da parrucchiere di fiducia di Ève Gilles.

Orgogliosa dell'incoronazione a Miss Francia della sua cliente, la parrucchiera di "Au comptoir d'Elise" ha rilasciato un'intervista a «Le Phare Dunkerquois», ammettendo di essere stata lei a spingere la ragazza a portare i capelli corti negli ultimi anni. Proprio nel suo negozio, infatti, la nuova reginetta di Francia avrebbe sperimentato il taglio corto: «È mia cliente da quando ho aperto il mio salone di parrucchiere a Bergues. Quando la conobbi, aveva i capelli lunghi. Poi un giorno ha voluto tagliare tutto». Un taglio che la ragazza avrebbe fatto più volte, tornando nel salone anche poco prima di partecipare al concorso. I suoi capelli erano ricresciuti, motivo per cui Élise Legrand le avrebbe consigliato di tagliarli di nuovo, per evidenziare la sua unicità: «Le Miss in tv sono tutte uguali. Le ho detto: dobbiamo smetterla con i codici e gli stereotipi della ragazza dai capelli lunghi». La parrucchiera attende ora il ritorno della ragazza nel suo salone, questa volta con la fascia di Miss France.