è sotto ai riflettori da ormai diversi mesi: tutto ciò che la futura moglie delfa, e soprattutto indossa, attira l'attenzione.Sono molti i modi nei quali l'attrice statunitense ha infranto il protocollo reale e la recente notizia della sua predilezione per le marche low cost non è altro che la ciliegina sulla torta. Sembra infatti che Meghan adori il brand canadese, simile a Zara per stile e fascia di prezzo. Era proprio Aritzia il trench verde militare indossato dall'attrice alle prove degli Invictus Games di Sydney, in vendita online a 245 dollari. Con semplicità, stile e un prezzo contenuto Meghan ha provato ancora una volta che per vestire bene non bisogna spendere un occhio della testa.