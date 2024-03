Mariotto contro la modella Ilaria Capponi: «Scusarmi? Tutte bugie, vuole farsi pubblicità. E' stata esclusa per l'età, non perché è grassa»

Ha scatenato polemiche il caso di Ilaria Capponi, la modella 34enne ospite qualche giorno fa di Italia-Sì, il talk condotto su Rai1 da Marco Liorni, in una puntata condotta però da Gianluca Semprini. Tra gli altri ospiti c'erano Platinette e Guillermo Mariotto: il primo, dopo che la Capponi aveva parlato del suo addio alle passerelle e dei suoi disturbi alimentari, l'aveva apostrofata dicendo «ha il c**o basso», mentre Mariotto non si era espresso.

Ora proprio quest'ultimo rompe il silenzio in una dichiarazione all'Adnkronos in cui attacca frontalmente la 34enne.

Mariotto si difende

«Non ho certo applaudito quando ho ascoltato il fuori onda di Platinette. Ma da parte di Ilaria Capponi, solo menzogne e falsità. Sta cercando di farsi pubblicità a tutti i costi. Ed è palese perché ha una agenzia di comunicazione. Io comunque non presto il fianco a nessuna imboscata», ha detto il giudice di Ballando con le Stelle, accusato tra l'altro da Ilaria di averla esclusa dalla giuria di Miss Italia perché "troppo grassa".

«Sono sempre stato uno stilista inclusivo»

Lo stilista era in giuria quando Ilaria Capponi si era presentata a Miss Italia. Secondo la mannequin Guillermo Mariotto l'apostrofò come 'troppo grassa'. Ma Mariotto nega: «Facevo parte della giuria tecnica - risponde - E ho mandato a casa altre ragazze e non lei. Ancora una bugia». Nega qualsiasi tentavo di body shaming. «Sono sempre stato uno stilista inclusivo - spiega Mariotto impegnato in queste ore ad allestire a Roma al Maxxi la mostra 'Briganti Eleganti. L'arte della moda maschile' - Ho portato in passerella le donne curvy e 'over', la disabilità, le mannequin di colore, quando erano 'indesiderabili', ricordo che arrivarono a Milano da tutta Europa. Difesi la mia scelta contro tutti e contro tutte».

«Esclusa perché grassa? No, per l'età»

Secondo Mariotto Ilaria Capponi non è più una fanciulla, «ma una 'signora', ha una certa età, dice tra l'altro di andare in giro per le agenzie di Milano e la escludo perché a suo dire 'è grassa'. Non è cosi. Viene esclusa semplicemente perché ha ormai una certa età, une 'femme agè' per una mannequin. Accade anche ai calciatori, ai ballerini e alle ballerini. Carriere intense e brevissime con una deadline». Riguardo poi alla salute del corpo, all'eccessiva magrezza, ai disturbi della psiche spesso legati al ruolo di mannequin, prosegue Mariotto: «Temi triti e ritriti, da tempo forse anche scaduti».