Kate copia Ivanka Trump? L'abito fiordaliso (da 643 euro) per la partita di polo per beneficenza «è lo stesso della figlia dell'ex presidente Usa»

Kate sta vivendo un momento molto impegnativo della sua vita: tra eventi mondani, come il Trooping the Colour e il Royal Ascot e celebrazioni ufficiali come la seconda incoronazione di Re Carlo ad Edimburgo, la principessa di Galles ha sempre pronto l'outfit migliore che la farà brillare. Kate sembra aver deciso: il colore di questa estate è il blu, in tutte le sue sfumature, dal blu elettrico in Scozia, al tiffany (sfumatura interessante del colore ceruleo) che ha sfoggiato a Wimbledon, fino ad arrivare all'ultimo evento ufficiale dove ha presenziato in qualità di "cheerleader" per il principe William, la partita di polo di beneficenza annuale. L'abito estivo, tuttavia, sarebbe già stato visto ad un altro famoso personaggio nel "lontano" 2020.

Andiamo a capire meglio di chi stiamo parlando.

Kate e Ivanka, unite da un abito midi boho

La principessa Kate ha indossato il "Sonia Blouson Cornflower Sleeve Dress" di una collezione passata che però non aveva mai indossato pubblicamente. Kate era bellissima nel maxi abito a maniche lunghe in pieno stile boho di Beulah London, dal costo di 643 euro. L'abito presenta una forma maniche "blouson" importanti con una gonna lunga fino alla caviglia, il materiale è pura seta importata dalla Cina e ciò lo rende molto leggero, adatto per le giornate estive. La principessa è sempre stata una regina dello stile, grazie alla sua innata bellezza ed eleganza, ma questa volta sembrerebbe che un'altra celebrità l'abbia anticipata sui trend. Si tratta di una celebrità oltreoceano, molto vicina all'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Si tratta di Ivanka Trump che ha indossato l'abito nel settembre 2020 durante uno degli eventi ufficiali in cui accompagnava il padre, in corsa per la presidenza americana. L'abito fiordaliso è un gioiello di sartoria e riesce ad esaltare le qualità di entrambe le principesse (Kate, principessa del Galles e Ivanka era la principessa d'America).

Kate e il dolce gesto nei confronti di William

Kate si trovava alla partita di polo di beneficenza che si tiene annualmente a cui prende parte anche il principe William. Durante la partita, il principe del Galles sarebbe riuscito a portare a casa una bellissima vittoria della sua squadra e quasi 1,2 milioni di euro da odnare in beneficenza. Kate che era presente per tifare il marito, gli ha consegnato il premio e gli ha dato un dolce bacio sulla guancia per congratularsi della prestazione sportiva. Ben fatto William!