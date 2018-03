Winona Ryder ed Elisabeth Olsen nello spot H&M

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Musica, atmosfera gipsy, outfit che gridano primavera da tutti i pori, passi di danza contagiosi e l'attrice (anzi, le attrici) che non ti aspetti: il nuovo video H&M cha tutte le carte in regola. E infatti, è diventato virale: visualizzato due milioni e mezzo di volte in pochi giorni. Perchè l'ingrediente sovrano su cui il marchio ha puntato per la campagna primavera/estate 2018 è il femminismo: comincia con una donna - annoiata - che fa qualche giro poco entusiasta di tango con un uomo e finisce con una scatenata coreografia tutta al femminile.Le protagoniste sono Winona Ryder ed Elizabeth Olsen (sorella delle note gemelle), insieme a un tripudio di modelle: il ballo a due tra la Olsen in total black e una partner in rosso fuoco si espande per le strade di Buenos Aires (dove è girato lo spot ndr), il tango si trasforma in un indiavolato hip hop sotto gli occhi di tutti, anche di due vecchiette che tengono il tempo alla finestra. Off the shoulder, volant e fantasie floreali, balze e colori pastello nella nuova collezione: ma anche i primari rosso, nero e bianco, imprescindibili di una stagione calda in salsa esotica. E alla fine nel silenzio arriva lei, Winona, tornata in auge dopo Stranger Things, smokey eye e orecchini importanti, e ricomincia il tango (letteralmente).