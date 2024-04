Vietato spot Amica Chips per blasfemia

Lo spot pubblicitario di Amica Chips, che sostituiva l'ostia con una patatina durante un rito eucaristico in un convento, è stato ritirato dalle trasmissioni.

La decisione è arrivata dopo numerose lamentele da parte dei telespettatori, che hanno ritenuto le immagini blasfeme e offensive per le convinzioni morali, civili e religiose.

Lo spot sulla patatina ha violato la dimensione del sacro, per questo ha offeso e indignato tante persone

Il Comitato di Controllo dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria ha decretato lo stop alla campagna, giudicandola in contrasto con i principi del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, soprattutto per il messaggio pubblicitario che equiparava il prodotto all'elemento sacro dell'ostia, offendendo così il sentimento religioso. L'Aiart, in particolare, ha espresso forte disapprovazione, sottolineando la mancanza di rispetto e creatività della pubblicità.