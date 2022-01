Gucci sfilerà il 16 maggio in Europa, top secret location e nome della collezione co-ed

Gucci sfilerà il 16 maggio 2022 con una collezione co-ed. La location, in Europa, al momento è ancora top secreto così come il nome della collezione presentata dal direttore creativo Alessandro Michele: i due elementi verranno rivelati prossimamente.

Dopo la Love Parade di Los Angeles, la maison ha confermato che tornerà a sfilare alla fashion week milanese del prossimo febbraio, come annunciato dal Ceo Marco Bizzarri al Pambianco Fashion Summit. Nel 2020 Alessandro Michele aveva deciso di abbandonare la stagionalità delle sfilate. Così a luglio era stata presentata Epilogue, con un progetto che includeva un livestreaming di 12 ore. E lo scorso aprile è andato in scena Gucci Aria con la collaborazione con Balenciaga per celebrare il centenario.