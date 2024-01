Golden Globe, Margot Robbie in "rosa" sul red carpet: show Dua Lipa e Meryl Streep

Margot Robbie non ha lasciato a casa il rosa Barbie per i Golden Globe: sul red carpet dei premi che oggi a Hollywood preparano la strada agli Oscar, l'attrice del film di Greta Gerwig ha indossato un abito di Giorgio Armani ispirato - secondo i fan su internet - alla Superstar Barbie del 1977. Non è la prima volta che in questa stagione di festival e premi la Robbie, candidata a migliore attrice per il film blockbuster del 2023, ha adottato il rosa Barbie: vedi l'insieme di Pierre Balmain sfoggiato recentemente al Palm Springs International Film Festival.