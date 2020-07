Espadrillas per l'estate, ecco la guida in tre punti per scegliere il modello perfetto

Queen Letizia Di Spagna se le è praticamente tatuate, Kate Middleton le riesuma ogni anno dalla primavera in poi. Le espadrillas sono ormai un classico dell'estate come dimostra il fatto che ormai da qualche tempo, quando l'ultimo paio ci abbandona partiamo a razzo alla ricerca di un nuovo modello per sostituirle. Spesso però, trovare quello perfetto non è proprio facilissimo: saranno abbastanza comode? La zeppa sarà dell'altezza giusta? Non avremo un po' esagerato comprandole tie dye? A grande richiesta ecco quindi la guida all'espadrilla perfetta.

Le scarpe estive preferite dalle star? Costano meno di 30 euro

Espadrillas, le scarpe che non passano mai di moda: 4 idee per abbinarle quest'estate

1. Il tessuto. Le classiche espadrillas spagnole sono rigorosamente di cotone, leggete no materiali pesanti o imbottiti e no rinforzi sulla punta. Un motivo c'è: il piede così suda di meno e non dovrete ricorrere a rimedi casalinghi per evitare che la scarpa si impegni di odori spiacevoli.

2. La linea. A seconda dell'occasione in cui pensate di usarle, fate attenzione alla linea della zeppa e quindi a quanto il piede è inclinato nel modello che vi piace. Ad esempio, i gettonatissimi modelli di Castaner sono generalmente molto alti e scollati: non proprio ideali da indossare tutto il giorno. Se ciò che cercate è una calzatura comoda e passepartout meglio scegliere una zeppa dall'altezza media e più accollata che non vi "taglierà" il piede.



Divertenti quelle multicolor, carine quelle slavate, affascinanti quelle gialle o lilla (toh, sono proprio i vostri colori preferiti). Ma se volete puntare su un solo paio per tutta la stagione (e più) meglio andare sul classico e osare tutt'al più i colori della terra. Nero, bianco, beige, ruggine o al massimo verde kaki: l'abbinamento è più facile e le sfrutterete ogni giorno. Provare per credere.

Ultimo aggiornamento: 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA