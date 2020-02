Complementari «per passione e non per business». Nel quartier generale di Dolce&Gabbana, a Milano, gli stilisti Domenico Dolce, 61 anni, e Stefano Gabbana, 57, sono circondati di abiti, brocche e calici in ceramica siciliana, divani in velluto, quadri che li riproducono in versione pop e una coppia di statue, a grandezza naturale, di santi benedicenti. «Sono San Domenico e Santo Stefano - spiega Dolce - e ci somigliamo, tranne per il fatto che dovrei farmi crescere la barba! Il primo è morigerato, vestito di bianco...

