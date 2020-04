Dopo la cravatta di Conte la Maison Cilento scommette sul tricolore

in volo, il riquadro (disponibili nella variante

rossa, blu navy, verde e bianca) riprende i colori dell'Italia, con il motivo già presente sulla cravatta: una bandiera di forma triangolare mossa dal vento.La cravatta indossata da Conte, durante le ultime apparizioni in tv, con il segno distintivo del tricolore, non è certo passata inosservata. Tutti hanno notato la bandiera al vento che spezzava il blu e sottolineava la sollenità delle parole che il premier rivolgeva agli italiani in questo passaggio così difficile, forse il più difficile di tutti. Il presidente, anche attraverso la cravatta, rilanciava l'orgoglio italiano e lanciava un messaggio di unità. Quegli stessi simboli e colori che la Maison - creata nel 1780 e adesso giunta all'ottava generazione - ripropone nei nuovi capi della collezione. E c'è da scommettere che i colori della bandiera diventeranno un motivo a cui si ispireranno altri stilisti, in questo tormentato 2020.