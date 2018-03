di Ida Di Grazia

Accendo solo ora, qualcuno mi spiega l'outfit della Marcuzzi ? C'è un perché ? Voglio risposte #isola — silviotty (@silviaspotti1) 27 marzo 2018

La #marcuzzi. sembra un incrocio tra Hitler e Sbirulino #isola — paolo gargiulo (@paologargiulo1) 27 marzo 2018

Io sto ancora guardando il look della Marcuzzi,

mi sanguinano gli occhi...#isola — F🌹 (@31102016BeF) 27 marzo 2018

Torno adesso e vedo la Marcuzzi vestita in modo orrendo #isola — Rossella (@Rossellla_) 27 marzo 2018

Ragazzi io non supero la bruttezza del vestito della #Marcuzzi! Dal taglio alla vestibilità al colore.... #isola pic.twitter.com/PXM74JdBN5 — Agata (@ACC_) 27 marzo 2018

Cravattone a quadretti, ampi pantaloni chiusi da una cinta di Gucci e camicia maschile firmata Max Mara. Il look androgino discelto per la diretta della decima puntata dell'proprio non è piaciuto. Nonostante le décolleté rosse, la Marcuzzi sembra non aver centrato il suo obiettivo, anche la Gialappa's ci ha ironizzato su.I Gialappi prima di mandare in onda le loro clip hanno colto il disappunto della rete e ci hanno giocato su: "Alessia ma come ti sei vestita, sembri Cecchi Paone!" .La Marcuzzi ha preso queste critiche con grande ironia giocando sul fatto di aver "rubato i vestiti dall'armadio del marito". Ma i social non sono dello stesso parere e l'hanno attaccata senza esclusione di colpi