lancia nuove scarpe realizzate usando ossigeno e luce. La tecnica potrebbe essere utilizzata un giorno per creare calzari su misura per ogni singola persona.Le nuove scarpe futuristiche, infatti, potrebbero tenere conto del peso e dell'altezza dei consumatori.Adidas chiamail processo ideato da una società chiamata Carbon che collabora con Adidas nella produzione delle scarpe.Gli ingegneri possono modellare la suola della scarpa in modo specifico, ma a differenza dalla normale stampa 3D, usano un polimero liquido anziché una plastica solida, consentendo leggerezza e comfort.Quando il materiale viene colpito dalla luce, si indurisce e quando viene colpito dall'ossigeno rimane liquido, consentendo di modellare le scarpe utilizzando questi due processi.«Con AlphaEdge 4D il nostro obiettivo è quello di migliorare la preparazione dell'atleta per il suo sport - ha detto, dell'azienda - La tecnologia 4D ci offre l'opportunità di offrire un prodotto che risponda a queste differenze consentendo all'atleta di concentrarsi sulla corsa»Le nuove sneakers costano 229 dollari e saranno disponibili in numero limitato attraverso l'app Adidas a partire dalla fine del mese.