L'Italia è un Paese o una Nazione? Entrambe le cose, ma la scelta dell'una o dell'altra parola non è casuale

Caro direttore,

vedo che a volte durante i dibattiti televisivi, l' Italia viene menzionata come "paese" altre volte invece come "nazione". Domanda: quale è la definizione più corretta?

Franco Vianello

Venezia



Caro lettore,

credo si possano considerare corrette entrambe le espressioni, nel senso che tutte e due queste parole indicano con chiarezza ciò di cui si parla: l'Italia, appunto.

Ma i due termini non sono equivalenti dal punto di vista etimologico. Il concetto di Paese fa infatti riferimento essenzialmente ad un'area geografica, a un territorio delimitato dai suoi confini. Il termine Nazione deriva invece da "nascere" e indica la comune appartenenza di un gruppo di persone a un insieme di radici storiche e culturali, a tradizioni, valori, lingua, religione, usi e costumi. In altre parole, mentre il termine Paese definisce territorialmente uno stato, la parola Nazione ne sottolinea piuttosto l'identità. Si tratta dunque di parole che indicano una stessa cosa, ma lo fanno mettendo l'accento su aspetti diversi. E questo spiega anche l'utilizzo "politico" che talvolta si fa di queste parole. Non è infatti un caso che l'espressione Nazione sia da qualche tempo tornata di moda e venga maggiormente utilizzata nei dibattiti televisivi, contrapposta spesso proprio a Paese. C'è in questo una precisa (e ovviamente legittima) strategia comunicativa e culturale da parte del principale partito di governo, cioè Fratelli d'Italia, e della premier Giorgia Meloni. Da un lato c'è la scelta di utilizzare un termine che, per definire l'Italia, valorizza l'aspetto identitario, ne rimarca il senso di comunità contraddistinta da tradizioni e culture condivise, rispetto a una più generica e semplice definizione territoriale. Dall'altro la sottolineatura e l'uso costante della parola Nazione contribuisce a formare un linguaggio e una comunicazione politica che caratterizzano Fdi e la distinguono dagli altri partiti e movimenti. Non è un caso che quando ci fu il passaggio di consegne tra Mario Draghi e l'attuale premier, sul twitter di Fdi apparve un manifesto che recitava: « Giorgia Meloni è ufficialmente alla guida della Nazione». Non del Paese, non del Governo, ma appunto della Nazione. Non c'è, è bene chiarirlo, in questo nulla di strano o di anomalo. Del resto il termine Nazione è presente in ben sei articoli della nostra Costituzione. Dopodichè, com'è ovvio, ciascuno è libero di chiamare l'Italia come vuole e di usare le espressioni che preferisce.