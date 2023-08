Indipendentemente dalle sue convinzioni politiche Perlasca resterà nella storia per ciò che ha fatto

Egregio direttore,

nei giorni scorsi su Rai Storia lei ha commentato la storia di Giorgio Perlasca, e ciò che ha fatto a Budapest, tralasciando scientemente di dire che aveva partecipato alla guerra di Spagna tra le file franchiste, come ufficiale di artiglieria volontario, quindi fascista. Lei è un pennivendolo come giornalista e commentatore fazioso di storia alla pari, forse solo di tale Arrigo Petacco, secondo cui l'oro di Dongo non lo hanno preso i partigiani mentre secondo Indro Montanelli è servito al Pci per comprare la sede di Botteghe Oscure.

Gianni Boscariolo

Caro lettore,

potrei spiegarle che non è semplice condensare in un minuto, come prevedono queste clip di Rai Storia, eventi o personaggi che hanno lasciato un segno così importante.