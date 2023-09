Favino ha sollevato un problema reale, che però chiama in causa la debolezza del nostro cinema

Caro direttore,

con il vento di destra che sferza un po' ovunque nel nostro paese, ci mancava solo la svolta sovranista-cinematografica dell'insospettabile Favino che pretende attori italiani per i ruoli da italiani. Ma chi ci salverà da questa deriva? A livello internazionale ci copriamo di ridicolo.

Elio G.

Venezia

Caro lettore,

per carità, lasciamo perdere una volta tanto la politica. Che in questo caso proprio non c'entra nulla. Non mi pare proprio che Pierfrancesco Favino sia sospettabile di simpatie sovraniste o che possa nutrire velleità autarchiche né in campo cinematografico né in altrin campi. Favino ha espresso da professionista del grande schermo una sua rispettabile opinione. Ha rivendicato che i ruoli da italiani (il pretesto, come noto, è stato il film su Enzo Ferrari) dovrebbero essere affidati ad interpreti italiani e non stranieri, come accade invece spesso.