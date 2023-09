La proposta di abolire le Frecce Tricolori dimostra che l'Italia ha i campioni dell'autolesionismo

Egregio direttore,

vedo che qualcuno dopo l'incidente di Torino chiede che le nostre gloriose Frecce Tricolori siano appiedate. Scompaiano. C'è persino una petizione in internet che lo chiede con centinaia di firme. Io non capisco. E lei?

F.G.

Pordenone



Caro lettore,

quando purtroppo si verifica una tragedia come quella di sabato scorso, in alcune persone scatta, più o meno spontaneamente, un riflesso condizionato.

Forse per esorcizzare quanto accaduto si chiede di abolire l'attività, la pratica sportiva o l'evento "incriminati". Scende una valanga? Proibiamo lo sci alpinismo o chiudiamo i ghiacciai! C'è un incidente grave in una gara automobilistica? Fermiamo queste competizioni! E via vietando. Non importa se, come nel caso dell'incidente di Caselle solo il caso ha voluto che a precipitare fosse un aereo delle Frecce (avrebbe potuto essere un qualsiasi altro velivolo) e che in quel momento passasse un'auto su una strada vicina. Inutile: la grancassa ha iniziato a risuonare su giornali e web. Nel caso dei fautori dello stop alle Frecce Tricolori c'è anche un sovrappiù politico come dimostra la collocazione politica di molti dei sostenitori della loro abolizione: pesa sulla volontà di cancellare la Pattugli acrobatica un certo pregiudizio anti-militarista (le Frecce come noto fanno parte dell'Aeronautica militare) associato a una mai sopita insofferenza nei confronti del patriottismo che qualcuno a sinistra, del tutto a torto, continua a considerare non un valore unificante ma un retaggio della destra. Ora le squadre acrobatiche non sono un'esclusiva italiana: esistono in oltre 60 paesi, anche se le Frecce Tricolori, per la loro abilità e tradizione, sono certamente fra le più note a livello mondiale. E anche per questo rappresentano un inimitabile biglietto da visita del nostro Paese. Testimoniano le competenze tecnologiche della nostra industria, le qualità dei nostri piloti, la loro capacità di unire creatività a capacità operative eccezionali. Sono una forma di spettacolo e insieme una vetrina del Made in Italy in un'accezione molto ampia. Sono uno dei nostri simboli. Non diversamente dalla Ferrari o dalla Ducati solo per fare due esempi. Come italiani siamo bravissimi a farci del male. Siamo campioni di autolesionismo. Qualche volta però dovremmo cercare di far prevalere la ragione sui pregiudizi ideologici e sulle risposte emotive.