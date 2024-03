Vive con i nonni e non con i genitori. Annalisa Balta: «I miei si sono separati, non volevo né mamma né papà». La storia virale su TikTok

Annalisa Balta è una ragazza che racconta la sua quotidianità sui social ma è diventata virale su Tiktok grazie alla sua convivenza con i nonni e non con i genitori.

Vive con loro da dieci anni, poiché i suoi genitori si sono separati. Crea contenuti davvero originali: "20 anni vs 77". Danno consigli per i look, creano outfit in base alle stagioni e sistemano capi vecchi della nonna rendendoli moderni. Mentre con il nonno fa delle bellissime gite o parlano di cucina.

Annalisa Balta: «Vivo con i nonni da quando i miei si sono separati»

Sui social sono molti i commenti in cui le viene chiesto il perché vivesse con i nonni e non con i genitori. Ha aggiunto: «Viviamo insieme perché i miei si sono separati quando avevo circa dieci anni e quando mi hanno chiesto: “Tu vuoi stare con la mamma o con il papà?”, io ho risposto con nessuno dei due lasciatemi dai nonni. In realtà già prima che i miei si separassero io passavo tutti i pomeriggi da loro, ma dormivo a casa dei miei. I miei non si sono opposti».

I nonni, racconta la ragazza, sono quelli da parte di padre. Suo nonno Cvijo è di nazionalità macedone mentre sua nonna Danica è serba. Annalisa infatti parla macedone, croato e serbo. In un altro video ha raccontato di non avere rapporti particolari con i nonni da parte di madre: il nonno è morto quando lei era piccolo e sua nonna la vede solo durante le festività.

Qual è il suo rapporto con i genitori?

Spesso le viene chiesto nei commenti quale sia il suo rapporto con i genitori e in un altro video ha spiegato: «Il mio papà vive circa a 20 minuti da casa mia con la sua morosa e lo vedo molto spesso. Mia mamma è quella che mi ha fatto più arrabbiare. Vive sempre a 20 minuti da casa mia con il suo compagno e ha altri due figli. Lei la vedo molto raramente».