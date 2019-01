Sambuca di Sicilia, dopo il reportage Cnn tutti pazzi per le case «a un euro»

di Alix Amer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ bastato un servizio Cnn con le immagini didi Sicilia , il paese dellache nel 2016 ha conquistato il titolo di, per fare scoppiare la corsa all'acquisto delle case in vendita a 1 euro. Dopo la Cnn, del caso si sono interessati anche. Insomma tutti pazzi per questo fazzoletto di terra che stava per diventare un paese fantasma. Ma che ora è diventato un desiderio per molti turisti.Tutti vogliono avere informazioni: oltre 40 mila mail, il centralino del Comune intasato e centraliniste alla prova d'inglese con migliaia di chiamate da. Ma riavvolgiamo il nastro: alcuni mesi fa il Comune nel tentativo di riqualificare il patrimonio urbanistico del centro storico e impedire il continuo allontanamento degli abitanti, aveva lanciato la campagna "". E da allora è scoppiata la "febbre" per questo luogo magico. E sulla vicenda il The Gardian, scrive: "I prezzi delle case britanniche potrebbero essere in calo , ma sarebbe comunque difficile trovare una proprietà più economica di quella in vendita in una città siciliana, dove le case costano solo 1 euro. Dozzine di proprietà sono state messe in vendita a Sambuca, una città collinare con viste mozzafiato sull'Isola del Mediterraneo, per meno del prezzo di un caffè".Secondo i funzionari locali, chiunque sia interessato può effettuare più o meno subito un acquisto. "Al contrario di altre città che hanno semplicemente fatto questo per la propaganda, questo municipio possiede tutte le case da 1 euro in vendita", ha detto alla Cnn Giuseppe Cacioppo, vice sindaco di Sambuca e consigliere turistico. "Non siamo intermediari che fanno da collegamento tra vecchi e nuovi proprietari. Tu vuoi quella casa, la riceverai in pochissimo tempo". I nuovi proprietari però dovranno impegnarsi a ristrutturare la loro proprietà entro tre anni, ad un costo che parte dai 15.000 euro, e avrà bisogno di un deposito di sicurezza di 5.000. Questo sarà restituito una volta completata la ristrutturazione. Ma gli acquirenti non saranno delusi, secondo Cacioppo. "Sambuca è conosciuta come la 'città dello splendore'", ha aggiunto. "Questo fertile pezzo di terra è soprannominato il "". Siamo situati all'interno di una riserva naturale, ricca di storia. Splendide spiagge, boschi e montagne. È silenzioso e tranquillo, un rifugio idilliaco per un soggiorno disintossicante". Con la diminuzione della popolazione, Cacioppo ha detto che la città ha bisogno di persone nuove."Non possiamo permetterci di perdere la nostra bella eredità araba". "Le abitazioni a due piani sono costruite con pietra rosa-rossastro e dispongono di cortili, giardini di palme e ingressi ad arcate - racconta ancora il The Guardian - È anche possibile vedere l'nei giorni in cui il cielo è abbastanza chiaro".