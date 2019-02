In ospedale per forti dolori, i medici gli trovano nello stomaco 2 kg di tappi, monete e sassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I medici sono rimasti sbalorditi quando, durante un intervento chirurgico, hanno rimosso oltre due chili di pietre, tappi di bottiglia e monete dallo stomaco di un uomo. Il paziente, 54 anni, coreano, era arrivato al pronto soccorso con forti dolori addominali. Sono subito scattati gli esami di routine per capirne la causa. E mentre lo visitavano hanno notato che toccando la pancia si sentiva "qualcosa simile alle pietre". Le lastre non hanno lasciato alcun dubbio, hanno infatti rilevato un enorme accumulo di oggetti nel suo stomaco. Una collezione di pietre, tappi di bottiglia e monete del peso di 4,4 libbre (2 chili).Questo caso "estremamente insolito" è stato pubblicato dal dottore Pyong Wha Choi, nell'American Journal of Medical Case Reports. Si pensa che il paziente "abbia ingoiato gli oggetti per lunghi periodi di tempo per affrontare l'ansia". In effetti l'uomo, che vive a Goyang, vicino Seul, ha confessato che oltre a prendere dei tranquillanti, ingeriva queste cose per sentirsi più calmo. "Abbiamo provato altre tecniche ma poi l'intervento è stato inevitabile - ha aggiunto il dottore Choi - c'erano troppi corpi estranei da tirare fuori". L'uomo è stato dimesso dall'ospedale Ilsan Paik della Inje University e spedito a casa dopo nove giorni. Con la speranza che non riprenda ad ingoiare pietre. "Una volta che i corpi estranei passano attraverso l'esofago - ha sottolineato il medico - i sintomi sono rari fino a quando poi non accusi dolori lancinanti come in questo caso".