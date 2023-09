Mamma muore di fame a 32 anni dopo un intervento per dimagrire: non riusciva più a mangiare

Si sottopone a una gastrectomia per dimagrire ma muore di fame poche settimane dopo. Shannon Meenan Browse, originaria di Londonderry, in Irlanda del Nord, 32 anni e mamma di 4 bambini, voleva tornare in forma e aveva deciso di sottoporsi a un intervento di riduzione dello stomaco per perdere peso in Turchia.

Qualcosa però è andato storto e poco dopo la donna ha iniziato a stare molto male e a perdere troppo peso.

Le conseguenze

Shannon ha iniziato ad avere ripetuti episodi di vomito, non riusciva a trattenere nulla nello stomaco e dopo settimane di sofferenza è morta all'ospedale Altnagelvin di Derry per insufficienza multiorgano dovuta alla malnutrizione, probabilmente causata proprio dall'intervento. Da subito la 32enne non riusciva a mangiare cibi solidi, le condizioni di salute sono peggiorate in fretta, i suoi denti si sono cariati a causa dell'erosione per il frequente vomito e aveva perso i capelli.

L'appello della famiglia

Il fegato aveva iniziato ad avere problemi e avrebbe dovuto sottoporsi a un trapianto. L'operazione, avvenuta in una clinica Turca a basso prezzo, ha rovinato la vita della donna e di tutta la sua famiglia. A denunciare l'accaduto sono stati proprio i suoi cari che hanno voluto lanciare un appello, invitando tutti a rivolgersi a cliniche serie e specializzate, perché quello che può sembrare solo un "vezzo" è un intervento a tutti gli effetti. Quello di Shannon non sarebbe un caso isolato. La BBC ha pubblicato un'inchiesta dalla quale è emerso che ben 7 pazienti britannici sono deceduti dopo lo stesso intervento avvenuto sempre in Turchia e molti altri hanno avuto gravi conseguenze per la loro salute.