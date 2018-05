Non succede solo a Venezia... a Roma i turisti pagano 11 euro per due caffè al bar

di Domenico Zurlo

Sono passati 16 anni dall’entrata in: un’eternità, sebbene sia ancora vivo il ricordo nelle nostre menti di quelle banconote piccole e colorate, con Caravaggio o la Montessori, e le. Quei tempi sono lontani, tanto che ormai ci sembra normale pagare un caffè un euro o 1,50, meno invece pagarlo oltre cinque volte tanto.È quello che è successo in un bar di Roma, secondo quanto ha raccontato una ragazza, mostrando lo scontrino: un caffè decaffeinato e un caffè americano, più il servizio al tavolo, li ha pagati. «Ero con mia madre, il locale non era certo di lusso. Dopo aver pagato ci è andato di traverso», ha detto Elena al Corriere della Sera, non prima di immortalare lo scontrino scattando una foto col telefonino. «Che figura fa Roma con i turisti stranieri?».Il bar in questione, non specificato, si trova nella zona di Piazza San Silvestro, non lontano dal luogo in cui qualche giorno fa un autobus ha preso fuoco per poi esplodere, provocando il panico nel centro della Capitale e facendo pensare ad un attentato. Oltre al caffè più amaro che mai, madre e figlia rischiavano di farsi male sul serio.