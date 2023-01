Rocco Siffredi, il figlio Leonardo Tano campione di atletica leggera: «Tenace come me, ma in un altro ambito»

Il suo nome è Leonardo Tano, ha 23 anni e ieri ha vinto i 60 ostacoli al Meeting di Ancona con un ottimo 7"87. Segni particolari? È il figlio di Rocco Siffredi. L'attore pornografico ha così commentato il successo del figlio a La Repubblica: «Leonardo ha preso tutta la mia tenacia. Ma in un altro ambito. Lui usa molto di più la testa, diciamo».

Chi è Leonardo Tano, il figlio di Rocco Siffredi

Il giovane Tano (questo il vero cognome del papà) gareggia per l'Ungheria, Paese natale suo e della mamma Rosza Tassi. Ha un fratello maggiore di nome Lorenzo. Classe '99, Leonardo è alto 195 cm ed è tesserato per per l'Atletica Meneghina. Nella vita del figlio di Rocco Siffredi non c'è solo lo sport, ma anche tanto studio: il ragazzo si è laureato in ingegneria meccanica a Budapest e ora studia al Politecnico di Milano. Ha sfilato anche come modello per alcune case di moda. Tuttavia è nel mondo dell'atletica che sta facendo parlare di sé: ha un record personale di 7''24 sui 60 piani e 11''66 sui 100 all'aperto. Vanta anche un 2.02 nel salto in alto.