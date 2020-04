Oroscopo di Paolo Fox del weekend: torna il sereno per il segno dei Gemelli, agitazione per Capricorno

Paolo Fox continua come ogni settimana a raccontare cosa succederà ai segni zodiacali nel fine settimana. Amore, fortuna e lavoro ecco le previsioni segno per segno dell'oroscopo del weekend. Su Leggo.it tutte le novità

Leggi anche > Giulia De Lellis e Andrea Damante, quarantena insieme. La conferma a Verissimo



L'oroscopo di Paolo Fox

ARIETE. Cercate di evitare discussioni. In previsione del fine settimana cercate di organizzarvi per fare qualcosa di bello.

TORO. Alcuni di voi stanno affrontando un momento di perplessità. Concentratevi sul lavoro, potrebbero arrivare delle conferme.

GEMELLI. Sono giornate di energia e forza che porteranno nuove proposte sul lavoro. Siate però prudenti in amore, la luna è in opposizione.

CANCRO. Cercate di non stancarvi troppo, avete delle stelle vincenti sul lavoto ma dovete essere cauti in amore. Se volete dichiararvi è il momento giusto.

LEONE. Ci vuole pazienza, dovete superare alcune intolleranze sul lavoro. Il weekend sarà libero da pressioni, cercate di essere cauti.

VERGINE. Uscite da un periodo di tensione, ma la luna è ancora dissonante e ci saranno ancora problemi da risolvere. Piccolo calo fisico.

BILANCIA. Cercate di essere pazienti, le grandi imprese non si compiono in un giorno. Sarà un weekend in cui potrete cominciare a fare grandi progetti.

SCORPIONE. Grandi prospettive sul lavoro. Ci sarà un recupero sentimentale, dovete essere ottimisti.

SAGITTARIO. Alcuni di voi sono insoddisfatti di un rapporto, avete problemi da risolvere sul lavoro ma nel fine settimana potete recuperare.

CAPRICORNO. Valutate con attenzione le proposte che ricevete. Potrebbe essere un week end divertente.

ACQUARIO. Ci sono molte cose da organizzare sul lavoro e il week end sarà faticoso. Cercate di fare chiarezza con chi vi sta vicino.

PESCI. Siete agitati in amore. Sul lavoro cercate di non accelerare i tempi e valutate eventuali proposte.

Ultimo aggiornamento: 11 Aprile, 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA