Oroscopo di Branko 2019: Toro

di Branko

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro amico Toro, il 2018 è stato per te un anno importante, che ha scosso la tua routine, le tue abitudini e ti ha proiettato in un mondo più veloce, difficile ma anche eccitante. E se nello scorso dicembre la stella responsabile di questi sconvolgimenti ti ha concesso una pausa, da marzo del 2019 tornerà da te per restarci per diversi anni. Con Urano nel segno non si può dare nulla per scontato, tutto può cambiare. Rispetto allo scorso anno, però, il panorama stellare è più armonioso,...