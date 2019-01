Oroscopo di Branko 2019: Sagittario

di Branko

Caro amico Sagittario, il tuo 2019 si apre con un’esplosione di energia, hai Giove e Venere nel segno, Marte in ottimo trigono, e nessun pianeta negativo a parte Nettuno. Se non ci fossero stelle prudenti a frenarti - Saturno e Plutone in Capricorno, da marzo anche Urano in Toro - potresti partire per un viaggio intorno al mondo. Invece il cielo è sempre saggio e ti invita a moderare gli eccessi e di concentrarti sul tuo lavoro che nei prossimi dodici mesi andrà alla grande. L’unico pianeta da tenere d’occhio...