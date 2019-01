Oroscopo di Branko 2019: Pesci

di Branko

Caro amico Pesci, dopo un 2018 dominato dal fragore della mitraglia, puoi fermarti a osservare il nuovo panorama. Molte cose sono cambiate nella tua vita, hai fatto grandi passi ma non sembri ancora aver placato la tua fame di successi. Ora si tratta di ragionare. I grandi pianeti sono ancora con te, da marzo Urano sarà stabile nell’amico Toro, ti mancherà la protezione del tuo padre Giove, che è sì in quadratura, ma anche stimolante per la tua ambizione. Non tutto ti sarà permesso in questo 2019....