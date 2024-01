Nino Frassica, la moglie Exignotis insulta e lancia pietre ai vicini dopo la scomparsa del gatto Hiro: «La pagherete»

Barbara Exignotis, moglie dell'attore Nino Frassica, è stata immortalata in un video mentre inveisce contro i vicini di casa considerati colpevoli della fuga del loro gatto Hiro, sparito all'inizio di settembre nella città umbra dove l'attore si trovava per le riprese della serie televisiva Rai «Don Matteo».

Durante le movimentate giornate di ricerca del felino, la donna, come mostrano alcuni video finiti sui social e ripresi dalla trasmissione Fuori dal Coro, ha lanciato alcune pietre alla finestra della vicina insultandola e minacciandola. «La pagherete», si sente urlare da Exignotis verso la figlia della vicina che stava riprendendo la scena.

L'indagine

Frassica ora sarebbe indagato dalla procura di Spoleto in seguito alle polemiche. Diffamazione aggravata, stalking e istigazione a delinquere le ipotesi che verrebbero ipotizzate in un fascicolo nel quale comparirebbero anche i nomi della moglie e della figlia di quest'ultima. A riportare la notizia era stato il Corriere dell'Umbria. Per ritrovare il gatto, Frassica e i suoi familiari hanno anche messo una taglia in seguito alla quale in città sono arrivati in molti per cercare il felino. Mobilitati anche i social dove è nata anche una polemica con due nuclei familiari accusati a vario titolo di essere coinvolti nella sparizione dell'animale. Frassica e i suoi familiari sarebbero stati indagati - riporta ancora il quotidiano - in seguito alla denuncia di una coppia tirata in ballo via Instagram dall'attore.