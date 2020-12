Natale in casa dei vip, da Ferragni-Fedez alla Hunziker ed Emma Marrone: gli auguri social e le foto delle feste

In occasione del Natale i Vip fanno festa ma non dimenticano di fare gli auguri social ai loro follower su Instagram. Dai Ferragnez alla famiglia Trussardi - Hunziker, passando per Emma Marrone ed Alessandro Borghese, molti vip nostrani hanno condiviso un post di auguri per i loro fan.

Alcuni vip per fare gli auguri hanno optato per scatti di gruppo, come gli Hunziker- Trussardi che hanno schierato tutti i membri della famiglia allargata, Chiara Ferragni (incinta) che ha posato con Fedez, Leone e il cane, Melissa Satta (da poco tornata single) assieme al figlio Maddox e Mara Venier col nipote.

Altri invece, come ad esempio Emma Marrone, Leonardo Pieraccioni, Federica Pellegrini, hanno invece deciso di “esporsi” in prima persona per salutare i follower durante le feste.

