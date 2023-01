Morte simulata, si presenta al suo finto funerale: «Volevo vedere chi sarebbe venuto»

Simula la propria morte, organizza il suo funerale e poi si presenta alle esequie spiazzando tutti (e prendendosi gli improperi di tutti). «Volevo vedere chi sarebbe venuto», ha raccontato Baltazar Lemos, 60 anni, direttore di un'agenzia di pompe funebri in Brasile che ha organizzato tutto suoi social raccontanto di avere avuto l'idea di organizzare un funerale per sé dopo essere rimasto colpito dal fatto che aveva organizzato una cerimonia per una persona dove si erano presentati solo in due.

Simula la propria morte e compare al funerale

Il suo piano però gli si è ritorto contro, visto che le persone accorse a piangerlo erano furiose per lo "scherzetto" che gli aveva fatto. Un giochetto ben orchestrato. Prima ha pubblicato una foto su Facebook di sé stesso fuori dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo e poi il giorno seguente ha annunciato sui social media che era morto. Un post diceva: «In questo triste pomeriggio, Baltazar Lemos ci ha lasciato. Presto arriveranno ulteriori informazioni».

LO SGOMENTO DEI CONOSCENTI

Logicamente ha lasciato scioccati molti amici e familiari. Baltazar ha quindi organizzato la sua cerimonia di addio in una cappella a Curitiba, in Brasile, il 18 gennaio, con i dettagli del servizio annunciato sulla sua pagina sui social media. E un video del funerale mostra una folla di persone in lacrime per i funerali: alcuni che si asciugano gli occhi con fazzoletti, tutti uniti nel dolore davanti a un altare su un altare ricoperto di ghirlande e omaggi floreali. Fino a quando una figura con una bizzarra felpa argentata sul viso si è presentata da una porta sul retro e improvvisamente si rivelato essere Lemos. «Ho organizzato 889 cerimonie di addio negli ultimi due anni e in alcune cerimonie c'erano due persone, in altre c'erano 500 persone. Volevo sapere chi sarebbe venuto da me». Alla fine del suo discorso di "addio", Lemos ha detto alla folla riunita: «Siate felici, godetevi la vita».