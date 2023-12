Miss Francia 2024, è polemica per la vincitrice: «Capelli corti e nessuna curva, non rappresenta il Paese». Chi è Ève Gilles

Si chiama Ève Gilles la nuova Miss Francia. Nata a Dunkerque e studentessa di Matematica e Informatica applicate alle scienze umane e sociali, la nuova reginetta francese è entrata nella storia per essere la prima miss con i capelli corti. Un fatto, questo, che ha suscitato moltissime polemiche sui social.

Ma per la vincitrice, l'obiettivo era proprio «infrangere i canoni di bellezza imposti dalla società».

Il concorso

Non si aspettava di certo tutte queste polemiche Ève Gilles, la nuova Miss Francia, eletta sabato scorso davanti a 7,5 milioni di spettatori. Dopo la sua incoronazione, infatti, sui social e non solo sono comparsi centinaia di commenti contro di lei e contro la decisione di darle lo scettro di più bella del Paese. Il motivo? Il suo taglio di capelli. Per la prima volta nella storia del concorso, infatti, la vincitrice non ha i capelli lunghi, bensì un caschetto. Un dettaglio, questo, che ha fatto scoppiare la polemica sui social. Arrivata nella fase finale del concorso, Ève Gilles si è classificata terza con il voto del pubblico, ma grazie alla giuria è riuscita a conquistare il primo posto: «Siamo abituati a vedere bellissime Miss con i capelli lunghi, ma io ho scelto un look androgino con i capelli corti. Nessuno dovrebbe dettare chi sei. Ogni donna è diversa, siamo tutte uniche», ha detto la ragazza.

I commenti sui social

Come anticipato, sono stati moltissimi i commenti sui social contro la nuova miss. «Miss Francia non è più un concorso di bellezza, ma un concorso basato sull'inclusività», ha scritto un utente su X. «Capelli corti, nessuna curva, e discorso da vittima. Ancora una volta Miss Francia promuove tutto ciò che è fondamentalmente contrario alla bellezza femminile», dice un altro. Oltre al taglio di capelli, ciò che ha fatto discutere è stata anche la sua "mancanza di forme" e l'"eccessiva magrezza". A difesa di Ève Gilles, però, si sono schierati anche molti personaggi. Tra questi, anche le deputate Sandrinne Rousseau e Karima Delli, oltre al segretario nazionale del partito comunista Fabien Roussel: «Sostegno a Ève Gilles, eletta Miss Francia, che già soffre la violenza di una società che non accetta che le donne si definiscano in tutta la loro diversità», ha detto Roussel.

Ève Gilles, chi è

Nata a Quaëdypre, un paese vicino a Dunkerque nel Nord della Francia, Ève Gilles ha vent'anni. Da Miss Nord Pas de Calais a Miss Francia 2024, la nuova reginetta ha conquistato (quasi) tutti per il suo fascino delicato e solare e il suo look androgino. Studentessa di Matematica e Informatica applicate alle scienze umane e sociali, Ève ha più volte ribadito l'importanza della diversità: «Sperimentiamo il body shaming quotidianamente, non importa. Tutti abbiamo le nostre imperfezioni. Ogni donna è diversa, siamo tutte uniche». Come riporta «La voix du Nord», la nuova Miss ha poi aggiunto: «Mi sento a mio agio nel mio corpo e nessuno può decidere per me. Vorrei dimostrare che la competizione si sta evolvendo e anche la società, che la rappresentazione delle donne è diversa». Poi l'inno alla bellezza delle donne: «Secondo me il valore della bellezza non si riduce al taglio di capelli o alle forme che abbiamo. La corona si regge molto bene anche sui miei capelli corti».