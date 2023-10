McDonald's, trova un pezzo di termometro nel McChicken. Il rimborso beffa: buono da 15 euro o un altro

L'ipotesi dell'incidente

Unè rimasto scioccato nel trovare un'asta metallica, appuntita, dopo aver addentato un, uno dei panini più famosi della catena di ristoranti. Quando l'uomo ha riportato il panino in cassa, gli hanno offerto due possibilità di rimborso: o un buono dao la sostituzione del pasto. La fidanzata della coppia ha raccontato che un dipendente le ha detto che l'asta metallica era probabilmente una sonda delche si era staccata all'inizio della giornata e che il personale stava cercando.

La coppia ha deciso di raccontare la storia sui social. Un ex manager della catena americana di food ha spiegato che i dipendenti utilizzano il termometro «per controllare due o tre volte al giorno la temperatura di alcuni prodotti, specialmente le crochette e gli hamburger di pollo.

Potrebbe essere successo, ma è assurdo che non se ne siano accorti». Un ex dipendente specifica che «lo staff infila il termometro nei prodotti non andando oltre i due centimetri di profondità: in questo modo si testa la temperatura affinché possa essere servita ai clienti».