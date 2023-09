Marito e moglie scoprono di essere cugini dopo tre anni di matrimonio: «Ma non divorzieremo mai»

Tylee e Nick Waters sono una coppia sposata dello Utah, Stati Uniti, con un profilo pubblico su TikTok in cui condividono molti video relativi alla loro routine famigliare. Una serie di contenuti che conta già oltre 26.000 follower. Tuttavia, in questa occasione, la coppia è diventata virale per un filmato decisamente diverso da quelli che realizzano abitualmente: Tylee e Nick hanno confessato di aver appena scoperto di essere cugini dopo tre anni di matrimonio ed hanno anche rivelato la loro decisione a riguardo.

Il video

«Dopo tre anni di matrimonio abbiamo appena scoperto di essere cugini», ha confessato la coppia sul loro account. «Vorremmo davvero che fosse tutto uno scherzo».

La loro reazione è diventata immediatamente virale con più di cinque milioni di visualizzazioni e commenti di ogni genere al riguardo: da chi chiede quale decisione hanno preso al riguardo, a chi ha condiviso storie simili.

La decisione

«Il cugino di mio padre ha sposato suo fratello», «Mio marito ed io siamo cugini di decimo grado. Quasi tutti quelli che conosco nello Utah sono in qualche modo miei cugini», «Mia madre ha aspettato che fossimo incinte per dirci che eravamo cugine di quarto grado», sono stati alcuni dei commenti più condivisi sul loro profilo. Dopo la pubblicazione del filmato, la coppia ha assicurato che il divorzio non fa parte dei loro piani e che la scoperta non influenzerà le loro vite.