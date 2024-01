Mangiato troppo durante le feste? Un decotto detox contro gli stravizi

Qualche stravizio di troppo durante le feste? Ecco gli aiuti naturali,una tisana depurante e drenante: tarassaco e bardana con stecca di cannella per fare un decotto detox. Fai bollire in 250 mldi acqua, per 3 minuti, un cucchiaino di radice di tarassaco euno di bardana, conun pezzetto di stecca di cannella. Lascia riposare tre minuti coperto, filtra e sorseggia. Ricetta zero sprechi detox: con gli scarti del carciofo e con la scorza del limone prepara unatisana, che aiuta a detossinare l’organismo.

Per evitare gli sprechi alimentari e purificare l'organismo, è proposta una ricetta detox che utilizza gli scarti del carciofo e la scorza del limone . Bollire 4-5 foglie di carciofo insieme a un paio di striscioline di limone per 3-4 minuti, quindi filtrare e consumare.La tisana a base di tarassaco, bardana e cannella è pensata per favorire la depurazione e il drenaggio dell'organismo. Questi ingredienti naturali sono noti per le loro proprietà benefiche per il sistema digestivo e per il sostegno alle funzioni depurative del fegato.Entrambe le ricette sono presentate come soluzioni semplici e veloci per contrastare gli effetti degli stravizi alimentari durante le festività. L'articolo fornisce istruzioni dettagliate per preparare le tisane, rendendo l'approccio detox accessibile a tutti.La seconda ricetta, che sfrutta gli scarti del carciofo e la scorza del limone, mette in evidenza un approccio a zero sprechi nella preparazione di tisane detox. Questa scelta riflette la consapevolezza ambientale e l'attenzione alla sostenibilità nell'ambito delle pratiche culinarie e di benessere.