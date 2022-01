Addio a Lino Maga, "re del Barbacarlo": anche Follador e Capovilla all'ultimo saluto Stappato il rarissimo Bianco 2010

Lino Maga, il “signor Barbacarlo”, se ne è andato la notte di Capodanno nella sua Broni in Oltrepo, un mese dopo aver compiuto 90 anni. E l'altra sera, dopo il funerale, un gruppo di amici – fra i quali Loris Follador da Valdobbiadene e il “Capo” della grappa, il vicentino Gianni Capovilla di Rosà - si è ritrovato a Canneto Pavese per ricordarlo come sarebbe piaciuto a lui: bevendo vini di grande qualità. E' stato stappato fra gli altri un rarissimo Barbacarlo 2010 bianco prodotto da Magalino – come lo chiamava Gianni Brera - solo per pochi intimi. «Lino credeva nella vigna e nel lavoro – ha ricordato il padrone di casa Andrea Picchioni, collega vignaiolo oltrepadano - Non ha mai voluto concorrere con la grande industria enoica, lui regalava emozioni con i suoi vini. È questo lo spirito che dobbiamo riscoprire».

E ora che il maestro non c’è più? «Lino Maga resterà unico e con la sua scomparsa si chiude un’epoca direi un’epopea del vino, perché lui è stato un protagonista dell’enologia moderna – ha ricordato il critico Massimo Zanichelli -. Detto questo, il suo erede effettivo è il figlio Giuseppe”.

I SenzaMaga

E poi ci saranno i SenzaMaga, neologismo che sarebbe piaciuto al grande Gianni Mura, che tenteranno di poratre avanti i valori del maestro. Non solo in Oltrepo ovviamente dove ci sono comunque ottimi vignaioli come lo stesso Picchioni e – in rigoroso ordine alfabetico - Claudio Bisi, Alessio Brandolini, Lillo Contardi, Gabriele Marchesi e Paolo Verdi. Intanto – come ricorda la Provincia Pavese - c’è chi spensa a come ricordarlo in modo concreto: se Walter Massa (alessandrino re del Timorasso) ha lanciato la proposta di intitolare a “Maga Lino” la via della storica enoteca di Broni, i giornalisti Stefano Calvi ed Ermanno Bidone stanno completando un documentario dedicato al Signor Barbacarlo: «Sì, avevamo iniziato le riprese a settembre 2021 insieme a Lino, ma poi le abbiamo interrotte per le sue condizioni di salute – conferma Calvi al Gazzettino -. A parte le interviste, è l’unico documentario dove Lino racconta di sé e ora vogliamo concluderlo con le testimonianze degli amici».

Il capolavoro

Senza aver mai assaggiato, anzi degustato, un Barbacarlo è difficile capire la grandezza di un artista del vino come Lino Maga che ha cresciuto e preservato i suoi prodotti dalle imitazioni anche con una battaglia legale durata ben 22 anni. Il suo capolavoro è senza dubbio "Il vino che sorride” quello di cui Brera e Veronelli - due miti dell'enologia italiana - nella Pacciada (Mondadori, 1973) scrissero così del vino il cui nome deriva dal nome dello zio di Lino che lasciò in eredità la collina dove viene prodotto (barba in dialetto pavese vine usato per chiamare lo zio): «Basta mescerlo per vederlo montare in superbia: e quel mussare di spume fini e veloci sembra una risata cordiale... di vini migliori ne abbiamo bevuti e ne berremo, ma non ne troveremo mai che piacciano sempre in egual misura, che siano altrettanto leali a qualsiasi livello».