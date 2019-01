Ignazio Moser, dito fratturato sul ghiaccio: «Il pattinaggio non è il mio forte»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente sulle nevi per. Lex gieffino dell’edizione vip, accompagnato dalla fidanzata Cecilia Rodriguez è in vacanza sulle nevi e mentre si divertiva con i pattini è caduto sul ghiaccio e si è rotto ildella mano.Un inizio d’anno un po’ sfortunato per Ignazio che però l’ha presa con ironia e dal suo account social in una stories ha postato la foto del suo dito ingessato accomagnato dalla scritta: “Il pattinaggio non è il mio forte”. A stargli vicino naturalmente la fidanzata Cecilia e due bambini che lui chiama i suoi “infermieri”.Ultimamente Moser si è proposto come naufrago dell’Isola dei Famosi perché secondo lui durante il Grande Fratello il pubblico, distratto dalla sua love story con la Rodriguez, non l’ha conosciuto per quello che realmente è. L’occasione però è scappata, dato che il cast del reality è chiuso e uno dei naufraghi sarà un suo “parente”. In Honduras infatti sbarcherà Jeremias, il più piccolo dei fratelli Rodriguez e suo coinquilino durante il GFVip.