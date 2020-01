Scherzi di Google Maps: la strana foto al comando dei vigili

In inglese, per evitare scivoloni lessicali si dice «to moon the camera», non esiste una traduzione letterale perché è solo un modo gentile per dire mostrare il sedere alla telecamera o alla macchina fotografica.

La premessa è necessaria per raccontare uno di quegli scherzi che la mappatura mondiale di Google ogni tanto tira fuori. In questo caso la telecamera del gigante digitale, transitando davanti all'ingresso del comando dei vigili di Napoli, in via de Giaxa numero 5, ha catturato un dettaglio imbarazzante: l'unico essere umano ritratto nella foto sta facendo proprio quello che gli inglesi chiamano «moon the camera», sta mostrando il sedere.

Di primo acchito non si nota il dettaglio, zoomando verso la palazzina che si trova di fronte all'ingresso, invece, viene fuori l'immagine di un uomo, di spalle, in una posizione singolare, inconsueta: mani quasi a terra e sedere che viene fuori dal jeans a favore di telecamera: chissà cosa stava facendo...

