GFVip, Elisabetta Gregoraci prima a varcare la porta rossa. Il no di Flavio Briatore: «Blocca la trattativa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA – Con la prossima stagione televisiva arriverà la nuova edizione del, che nelle prime due edizioni in casa Mediaset ha raccolto buoni risultati di ascolto. Gli autori sono in cerca di nomi di grido da inserire nell’elenco dei “fortunati” reclusi e sembra proprio che ci siano trattative in corso per far varcare la soglia della porta rossa aLa showgirl – conduttrice sarebbe in attesa solo del lasciapassare dell’ex marito: “Inizia ufficialmente il cast del Grande Fratello Vip – fa sapere “Chi” nelle “Chicche di gossip - li primo nome che potrebbe varcare la porta rossa potrebbe essere quello di Elisabetta Gregoraci, ma manca l' ok di Flavio Briatore, suo ex marito, che al momento blocca la trattativa".