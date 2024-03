Scoperto l'antenato degli anfibi: «Assomiglia a Kermit dei Muppets»

Nel mondo della paleontologia, ogni nuova scoperta porta con sé la speranza di ampliare la nostra comprensione della storia della vita sulla Terra. La recente identificazione del Kermitops gratus, un antenato degli anfibi vissuto circa 270 milioni di anni fa, non fa eccezione.



Il fossile che assomiglia a una "star" della tv

Questo ritrovamento non solo getta luce sull'evoluzione degli anfibi, ma colpisce l'immaginario collettivo grazie al suo inaspettato legame con un'icona della cultura pop: la rana Kermit dei Muppets.

Il Kermitops gratus, il cui nome celebra la celebre marionetta creata da Jim Henson nel 1955, è stato scoperto in uno strato di rocce sedimentarie rosse nel Texas, noto come 'Red Beds' e datato all'età del Permiano inferiore. Il fossile, un cranio lungo poco più di due centimetri, presenta caratteristiche morfologiche distintive, come le grandi orbite oculari di forma ovale, che ricordano gli occhi spalancati di Kermit.

L'importanza della scoperta

Questa scoperta, pubblicata sul Zoological Journal of the Linnean Society, offre un contributo significativo alla comprensione dell'albero evolutivo degli anfibi moderni. I ricercatori della Washington University e del Field Museum of Natural History di Chicago hanno riesaminato il fossile, originariamente rinvenuto nel 1984, mettendo in luce un mix unico di tratti che lo distinguono dai tetrapodi più antichi.

La regione del cranio dietro agli occhi, ad esempio, si presenta molto più corta rispetto al muso allungato e ricurvo, suggerendo che l'animale, probabilmente simile a una salamandra un po' tozza, fosse adattato alla cattura di piccoli insetti simili a larve. Queste proporzioni e caratteristiche suggeriscono una nicchia ecologica specifica e forniscono preziose informazioni sull'evoluzione dei comportamenti predatori negli antichi ecosistemi.



Kermitops gratus, l'omaggio ai Muppets dei ricercatori

L'attribuzione del nome Kermitops gratus a questo antenato degli anfibi non è solo un omaggio a uno dei personaggi più amati della televisione, ma rappresenta anche un esempio brillante di come la scienza possa intersecarsi con la cultura popolare, rendendo la paleontologia accessibile e affascinante per un pubblico più ampio.