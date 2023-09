Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 8 settembre 2023: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, le estrazioni di venerdì 8 settembre 2023: in diretta a partire dalle ore 20 tutti i numeri vincenti di oggi, con il jackpot del Superenalotto che, dopo il 6 da oltre 42,5 milioni centrato a Teramo sabato 10 giugno scorso, assegnava per il concorso di oggi un ricco montepremi da 51,6 milioni di euro. Nessun 6 né 5+ nel concorso di oggi del Superenalotto: realizzato un '5' che vince 122.909 euro con una giocata online.

LOTTO, ESTRAZIONE DI VENERDÌ 8 SETTEMBRE 2023

Dalle ore 20 in diretta su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso di oggi venerdì 8 settembre 2023. Saranno disponibili tutti gli estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le estrazioni del Lotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato. Da luglio si è aggiunta l'estrazione del venerdì.

Estrazioni del Lotto di venerdì 8 settembre 2023

Estrazioni del Superenalotto di venerdì 8 settembre 2023

Quote del Superenalotto di venerdì 8 settembre 2023

LOTTO, LE RUOTE

BARI 50 67 19 8 38

CAGLIARI 3 47 27 66 23

FIRENZE 86 41 40 1 59

GENOVA 25 7 3 27 66

MILANO 6 35 60 83 14

NAPOLI 51 54 56 87 11

PALERMO 32 49 46 60 19

ROMA 9 15 78 35 24

TORINO 57 6 68 85 67

VENEZIA 78 68 44 1 3

NAZIONALE 84 82 77 22 63

LOTTO, L'ESTRAZIONE IN DIRETTA SU YOUTUBE

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO DI VENERDÌ 8 SETTEMBRE 2023

Non conosce sosta la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Come abbiamo scritto in apertura, dopo il 6 da oltre 42,5 milioni centrato a Teramo sabato 10 giugno, oggi venerdì 8 settembre 2023 ci sono in palio con il jackpot 51,6 milioni di euro per il 6.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

13 30 42 58 80 86

Numero Jolly 33, Numero Superstar 72

10ELOTTO, I NUMERI ESTRATTI

3 6 7 9 15 19 25 32 35 41 47 49 50 51 54 57 67 68 78 86

Numero Oro: 50

Doppio Oro: 50 67

Extra: 1 8 23 27 38 40 44 46 56 59 60 66 83 85 87

Gong: 84

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n. 117 di oggi:



SUPERENALOTTO

Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5: 1 totalizzano Euro: 122.909,09

Punti 4: 289 totalizzano Euro: 436,22

Punti 3: 10.769 totalizzano Euro: 35,07

Punti 2: 186.949 totalizzano Euro: 6,26





SUPERSTAR

Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 43.622,00

Punti 3SS: 43 totalizzano Euro: 3.507,00

Punti 2SS: 838 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 6.065 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 15.570 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Seconda Chance 50 Euro: 71 totalizzano Euro: 3.550,00

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 10.650 totalizzano Euro: 31.950,00

Vincite WinBox 1: 1.519 totalizzano Euro: 37.975,00

Vincite WinBox 2: 150.487 totalizzano Euro: 305.152,00



Totale vincite Seconda Chance: 10.721

Totale vincite WinBox: 152.006

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 52.300.000,00