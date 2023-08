Emy Buono abbandona OnlyFans e si ritira in convento: «Sono caduta in depressione e ho pensato al suicidio». Cosa è successo

Non è tutto oro quello che luccica. Emy Buono, influencer e modella, ha deciso di abbandonare OnlyFans: la 24enne si dice pentita, poiché alcuni suoi contenuti espliciti sono stati diffusi liberamente sul web e non si è sentita tutelata in alcun modo dalla piattaforma. In un'intervista a Fanpage, Emy Buono ha poi rivelato di avere intenzione di ritirarsi in convento, dopo aver vissuto un periodo difficile dal punto di vista della salute mentale.

Elisa Esposito, la "prof di corsivo" lascia TikTok: «Ho attacchi di pianto e rabbia tutti i giorni»

Emy Buono lascia Onlyfans: «La piattaforma non mi ha tutelato»

«La piattaforma non è sicura - afferma EmyBuono parlando di OnlyFans - non mi ha tutelato perché i contenuti che ho pubblicato a pagamento sono diventati virali e sono finiti su tutti i cellulari.

Pensa che alcuni di questi contenuti li hanno visti proprio tutti. Sono finiti addirittura alla famiglia del mio ragazzo e mi ha causato grossi problemi. Sono rimasta sconvolta».

I video diffusi sul web

La giovane influencer napoletana si spiega meglio: «Fintanto che questi video restavano in piattaforma mi stava bene, ma il fatto che sono usciti fuori e sono diventati virali, alla portata proprio di tutti, mi ha fatto capire delle cose. Ho fatto questi video per guadagno e sono stata un'egoista, non ho pensato a nessuno, né ai miei familiari e né ai miei affetti».

Il ritiro in convento

Emy Buono ha deciso di iniziare un percorso di riflessione presso la Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù di Sorrento: «Non voglio diventare una santa, questo è sicuro, però voglio allontanarmi da persone che mi giudicano. Incontro persone per strada, mi dicono cose scostumate anche se sono con mia madre. Voglio entrare in convento per trovare un po' di pace e un po' di benessere». Ma poi assicura che, almeno per il momento, non ha intenzione di prendere i voti.

La depressione

Emy Buono affronta poi anche il delicato tema della salute mentale: «Sono arrivata a scappare dal mio paese, sono caduta in depressione, sono stata chiusa per due mesi in casa, ho preso anti-depressivi e ho pensato anche al suicidio».

L'appello alle altre ragazze

Il suo auspicio, adesso, è che altre ragazze che lavorano su OnlyFans siano pienamente consapevoli di quello che stanno facendo: «Io spero che lo capiscano, perché quando arriverà quel momento in cui la tua esposizione diventa massima, non si può più tornare indietro. Io so per certo che non troverò mai più un lavoro in Italia, perché mi etichetteranno sempre per quello che ho fatto».