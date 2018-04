Un elastico al braccio per mesi: inglobato dalla pelle di una bimba di 4 anni

di Enrico Chillè

«Un fatto piuttosto raro, ma possibile. Lo stesso caso mi era già capitato una volta, in oltre 30 anni di carriera». Un medico spiega così il motivo che l'ha portato a operare d'urgenza unadiche aveva uncompletamente, sull'avambraccio a ridosso del gomito. Quanto accaduto nei pressi di Anhui, in, stupisce non poco ma rivela anche che tutto è avvenuto a causa di gravi negligenze da parte dei nonni della piccola, che la accudiscono per gran parte dell'anno per motivi di lavoro dei genitori.La bimba aveva iniziato ad accusare evidenti fastidi e i nonni si erano accorti di quello strano gonfiore dalla forma circolare, decidendo quindi di recarsi in un ospedale nei pressi della loro abitazione, nella, in provincia di Anhui, nella Cina orientale. I medici all'inizio credevano fosse un', ma i genitori della piccola, allarmati dopo aver visto il braccio della figlia hanno chiesto di vederci chiaro e nuovi esami avevano permesso di stabilire che si trattava di un elastico.L'operazione di rimozione è andata alla perfezione e per fortuna non ci sono state infezioni con conseguenza gravi ma, come riporta Metro.co.uk , resta il mistero su come la bambina sia riuscita a ritrovarsi con quell'elastico sottopelle. Secondo le ipotesi dei medici, ci sarebbe stata una grave, con cui la piccola passa la maggior parte del tempo: «Probabilmente la bambina aveva quell'elastico al braccio da parecchi mesi e, crescendo, la sua pelle potrebbe averlo inglobato. Si tratta di un caso molto raro, ma possibile».