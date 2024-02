Dieta, come eliminare il grasso addominale: ecco i cibi che dovreste evitare

Dimagrire è sempre complicato, soprattutto superata una certa età, quando il metabolismo diventa più lento.

Il "trucco" per dimagrire in fretta

Ma ci sono alcuni "trucchi" che possono aiutare a perdere peso, senza stravolgere le proprie abitudini. Uno di questi, raccomandato dalla maggior parte dei nutrizionisti, lo mette in evidenza anche Lucy Jones, esperta dietista che lavora in Oviva, importante compagnia di dietologi della Gran Bretagna.

Secondo l'esperta, per perdere in fretta grasso addominale (molto nocivo per la salute oltre che inestetico) bisogna eliminare i carboidrati raffinati. «Prendere di mira particolari aree del corpo è difficile, ma ci sono prove documentate in più studi, che mangiare meno zucchero e carboidrati raffinati - e invece sostituirli con cibi integrali - può aiutare a ridurre più grasso addominale», ha detto Lucy Jones.

Quali sono i carboidrati raffinati

Sebbene il termine carboidrati raffinati sia molto generico, il consiglio dell'esperta si rifà soprattutto alla pasta classica o al pane bianco, che dovrebbero essere sostituiti da quelli integrali. Uno studio pubblicato sull'American Journal of Clinical Nutrition ha dimostrato che chi mangia pasta o pane integrali è più portato a eliminare il grasso addominale.

Prima di prendere ogni decisione sulla propria alimentazione, è sempre meglio consultare un nutrizionista qualificato.