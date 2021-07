Dieta, la bevanda brucia grassi a base di frutta e verdura che salva anche il gusto

Chi lo ha detto che per bruciare grassi e seguire una dieta bisogna rinunciare al gusto? Seguire una corretta alimentazione non significa privarsi dei buoni sapori che ci riserva la nostra tavola. E questo vale sia per il cibo che per le bevande. Il caldo dell'estate chiama bibite fresche a base di zuccheri che proprio non si sposano con il desiderio di mantenersi in forma. La soluzione a questo problema la troviamo in questo video.

Brucia i grassi è detox ed evita quella fastidiosa sensazione di gonfiore alla pancia che talvolta si presenta nell'arco della giornata: questa bevanda a base di frutta e verdura lascia totalmente senza parole. Il procedimento è semplicissimo e per prepararla servono poche materie prime facili da trovare e molto molto economiche. Prendete nota: serviranno ananas, zenzero, lime, limone e pompelmo. Ecco la ricetta che spiega passo dopo passo che cosa fare.

