Morning Banana Diet, ecco come perdere 3 kg in 4 giorni mangiando una banana a colazione: menù e consigli per dimagrire davvero

Vuoi dimagrire davvero? Allora potresti provare un regime alimentare che mette al centro l’assunzione di un frutto in particolare. Una dieta che permetterebbe di perdere fino a 3 chili in 4 giorni. A ideare questo regime alimentare è stato il medico giapponese Fujimoto. Non solo fa perdere peso, ma aiuta anche chi soffre di malattie cardiovascolari.

Morning banana Diet, ecco cosa è

Nel 2008 che la vendita di banane nel Giappone schizzò alle stelle a seguito delle dichiarazioni di Kumiko Mori, una famosa cantante lirica, che disse pubblicamente di aver perso tanti kg seguendo la “Morning Banana Diet”.

L’idea di inventare una “dieta della banana mattutina” è partita da Sumiko Watanabe, una farmacista giapponese esperta di medicina naturale, yoga e wellness, la quale ha utilizzato tutte le sue nozioni per stilare un regime alimentare dietetico in grado di aiutare il futuro marito, Hitoshi Watanabe, a dimagrire prima del loro matrimonio. Una dieta a prova d'abito di nozze. In ambito scientifico, la “Morning Banana Diet” è stata definita una “Fad Diet”, ossia un programma alimentare di tendenza, ma non sufficientemente bilanciato né tantomeno fondato su validità scientifica. Nonostante il dissenso di svariati nutrizionisti, la farmacista Sumiko ha comunque raggiunto il suo scopo e i coniugi Watanabe hanno scritto libri best seller, creando persino una community sul web.

Come funziona

Facile, divertente e senza stress. La Morning Banana Diet è tra le diete più ricercate sul web.

Nessuna rigidità. ll punto di forza della dieta della banana mattutina è infatti la flessibilità. Nessun calcolo specifico delle Kcal nè tantomeno rinunce drastiche ai cibi preferiti.

Si deve soltanto iniziare la giornata in maniera salutare consumando 1 o più banane (niente limiti al consumo di banane nelle 24h) e bevendo acqua tiepida. In seguito si potrà mangiare quello che si desidera sia a pranzo che a cena, con eventuale aggiunta di una banana. È consigliato di limitare il consumo spropositato di alimenti ipercalorici, sostituendoli con cibi più salutari e soprattutto tanta frutta e ortaggi.

Ovviamente qualche divieto essendo una dieta deve pur esserci. Ed ecco l'ingrediente bandito. Lo zucchero, escludendo quello contenuto naturalmente nelle banane, è vietato. In casi eccezionali si può mangiare uno snack dolce nelle ore pomeridiane, ma non oltre. Poi l'orologio è da tenere al polso sermpre nella Morning banana Diet. Un’altra regola è infatti quella di cenare prima delle ore 20, senza mangiare più niente (né bere bibite, thè, drink o alcolici) fino al mattino dopo. L’efficacia di questa dieta è basata sui tempi di riposo riservati allo stomaco e al colon. Sempre lancette alla mente: seguendo questo programma alimentare bisogna andare a dormire entro le ore 24 per poter svegliarsi di buon ora il giorno seguente.

I benefici del frutto

Anche se la “Dieta della banana mattutina” non è una dieta mono-alimentare, il frutto protagonista svolge un ruolo fondamentale. Le banane contengono potassio e molti altri nutrienti essenziali, tra i quali le vitamine del gruppo B, note per il loro potere calmante. Inoltre la percentuale di acqua contenuta e le fibre conferiscono una sensazione di sazietà duratura che è necessaria per mangiare meno. Un altro nutriente contenuto nelle banane è il triptofano, cioè una speciale sostanza che il nostro organismo trasforma in serotonina, migliorando l’umore e l’equilibrio del sistema nervoso. Gli studi scientifici confermano poi i benefici di questo frutto. Una ricerca psicologica svolta in Austria ha appurato che la banana può influire positivamente su coloro che sono affetti da sovrappeso da stress. I ricercatori hanno scoperto che, su 5.000 individui, gli obesi erano quelli che avevano un impiego più stressante. Mangiare ogni giorno banane era loro d’ausilio a sentirsi meno sotto stress sul lavoro e più sazi, cosicché da non dover arrivare all’orario dei pasti con gli occhi fuori dalle orbite.

Esempio di dieta della banana

Ma vediamo nello specifico un menù tipo giornaliero.

Colazione: Banane 450 g (3 banane sbucciate). Latte di mucca, scremato 150 ml (1 bicchiere)

Spuntino: Tè verde QB Zucchero 5 g (1 cucchiaino)

Pranzo: Pasta al Tonno e Zucchine. Pasta di semola integrale (80 g). Tonno in salamoia, scatola 56 g (1 scatoletta da 80 g scolata). Zucchine 100 g con 10 g (1 cucchiaio) Olio Evo

Spuntino: Banana 150 g (1 banana)

Cena: Petto di Pollo e Melanzane alla Griglia, con Pane. Petto di pollo 150 g Melanzane 200 g. Pane di segale 50 g (2 fette di pane) Olio d'oliva extravergine 10 g (1 cucchiaio)

È efficace la dieta della banana?

Una spiegazione “plausibile” sull'efficacia della dieta della banana è che questi frutti costituiscono una sorgente naturale di fibre alimentari, sia solubili che insolubili. Sei grammi di fibre introdotte a colazione, rispettivamente contenute in circa due banane, potrebbero aumentare la sazietà, ridurre l'appetito e di conseguenza regolare l'assunzione calorica. L'amido resistente, una di queste fibre, fermenta nel colon grazie all'intervento della flora batterica fisiologica intestinale, creando sottoprodotti come gli acidi grassi a catena corta che possono conferire diversi benefici per la salute, ad esempio l'aumentata ossidazione cellulare dei grassi e (nel lungo termine) la possibile riduzione del tessuto adiposo.

Da tenere a mente

In base a quanto ci ha dimostrato la scienza nell'ambito dei metabolismi energetici, la tendenza all'accumulo adiposo è provocata soprattutto dalla combinazione di grosse quantità di grassi associate ad altrettanto importanti dosi di carboidrati, soprattutto raffinati come lo zucchero. Per far si che la dieta della banana funzioni correttamente, vista l'alta percentuale di carboidrati nei frutti, è quindi necessario che si limiti l'introduzione di grassi da altre fonti alimentari.

Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com