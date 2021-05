Covid, una super pillola (targata Pfizer) ci salverà

Una pillola ci salverà, dal Covid e, in futuro, da altri coronavirus. È la PF-07321332, targata Pfizer, sviluppata da zero nel corso della pandemia, che impedisce il replicarsi del virus e blocca sul nascere la malattia. Come funziona il farmaco in via di sperimentazione viene spiegato nel prossimo numero diMoltoSalute, il periodico in edicola domani - gratis - con i quotidiani del gruppo Caltagirone Editore (Il Messaggero, IlMattino, Il Gazzettino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia) e sui siti web di ogni testata.

«Arriverà un’altra pandemia, ma siamo in tempo per invertire la rotta», prevede la virologa Ilaria Capua. Nel prossimo numero si parlerà anche dei nuovi strumenti usati nelle sale operatorie, delle cure per la tiroide, del recupero dopo l’ictus. Lo scrittore Maurizio De Giovanni parla della sindrome “Yolo”, come cambiare vita senza paura.