Covid, ok al farmaco Tocilizumab per i malati gravi. L'Ema: «Riduce rischio di morte»

I malati gravi di Covid-19 potranno utilizzare il tocilizumab, il medicinale commercializzato da Roche, per il trattamento contro il virus. Dall'Ema infatti è arrivato il via libera per l'anticorpo monoclonare: il Comitato per i medicinali a uso umano Chmp dell'ente regolatorio Ue ha raccomandato di estendere l'indicazione del farmaco per includere il trattamento degli adulti con infezione da Sars-CoV-2 che stanno ricevendo un trattamento con corticosteroidi per via sistemica e che richiedono ossigeno supplementare o ventilazione meccanica.

APPROFONDIMENTI MONOCLONALI Covid, boom domanda del farmaco Roactemra usato anche dai malati... SALUTE Palermo, dal parrucchiere si fa il vaccino. «Si è... LA SPERIMENTAZIONE Covid, farmaco anti-infiammatorio per pazienti gravi ricoverati: Ema... LA CURA Anticorpi monoclonali, Oms ne approva due già usati in Italia... LONDRA Covid diventerà come l'influenza? Ecco come il governo...

Covid, boom domanda del farmaco Roactemra usato anche dai malati reumatici: mancherà fino a dicembre

Lo studio

Il medicinale - ricorda l'agenzia - è già approvato nell'Unione europea per la terapia di patologie infiammatorie come artrite reumatoide, artrite idiopatica giovanile sistemica, poliartrite idiopatica giovanile, arterite a cellule giganti e sindrome da rilascio di citochine (Crs). Il Chmp ha valutato i dati di uno studio principale che ha coinvolto 4.116 adulti ospedalizzati affetti da Covid-19 dal quali è emerso che «il trattamento con RoActemra somministrato per infusione in aggiunta al trattamento standard riduce il rischio di morte rispetto al solo trattamento standard».

La sperimentazione

«RoActemra è considerato un trattamento per il Covid-19 a causa della sua capacità di bloccare l'azione dell'interleuchina-6, una sostanza prodotta dal sistema immunitario del corpo in risposta all'infiammazione, che svolge un ruolo importante nel Covid», aveva detto l'Ema all'inizio della sperimentazione.