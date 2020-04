Milano, grigliata con birra a fiumi e musica a tutto volume: la polizia blocca la festa clandestina in casa

Coronavirus, a Milano una festa clandestina in quarantena con musica, grigliata e birra a fiumi. Ieri pomeriggio, in via Aterno, i poliziotti hanno sanzionato amministrativamente sette ragazzi che si era ritrovati per una festa in casa. Gli agenti del commissariato Lorenteggio sono intervenuti alle ore 16.15 dopo che alcuni cittadini avevano segnalato alla centrale operativa della Questura di Milano che c'era una festa con musica ad alto volume in un appartamento al primo piano di uno stabile in via Aterno.





Giunti sul posto, i poliziotti, udita ancora la musica ad alto volume, hanno fatto ingresso nell'appartamento e il titolare, un cittadino brasiliano di 33 anni in affitto, ha dichiarato loro di aver organizzato il ritrovo, a base di carne e birra, con gli amici della zona Baggio/Lorenteggio per passare il tempo in maniera differente durante il periodo di emergenza sanitaria, incuranti delle disposizioni relative alle misure di prevenzione del contagio da Covid-19.



Gli agenti del commissariato Lorenteggio hanno, pertanto identificato tutti i presenti, cittadini sudamericani di età compresa tra i 18 e i 23 anni, e li hanno sanzionati per il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal decreto legge 19/2020.



Uno dei ragazzi presenti, un ragazzo argentino di 19 anni, è stato accompagnato in Questura per i rilievi foto-dattiloscopici perchè irregolare sul territorio nazionale. Ultimo aggiornamento: 14:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA