Coronavirus Bergamo, video della ragazza morta su una panchina, ma è una fake news

Ultimo aggiornamento: 15:29

Unadi dimensioni planetarie: sta facendo il giro del mondo, e in particolare tra gli utenti di diversi paesi sudamericani, un filmato della, accasciatasi all'improvviso su una. Si tratta, però, di un video assolutamente decontestualizzato: è accaduto in, ma non in Lombardia, e soprattutto, fortunatamente, la giovane, che aveva solo perso i sensi, sta bene e non è stata colpita dalDiversi utenti, sui social, avevano condiviso il video con lo scopo di sensibilizzare le persone sui rischi del contagio. «Ecco cosa è accaduto a, una delle città italiane più colpite dal coronavirus: una ragazza è morta all'improvviso. Anche insi inizia a morire in strada, come è già successo a», si legge in una delle tante condivisioni. In realtà, quel filmato non è stato girato a Bergamo, bensì a, un quartiere diLo segnala David Puente, esperto debunker di Open, riportando anche le vere notizie riferite all'accaduto, riportate da diversi siti di informazione locali. L'episodio risale infatti a mercoledì scorso: una, seduta su una panchina in piazza Caduti di Brescia, aveva improvvisamente perso i sensi. A quel punto, i carabinieri avevano chiesto l'intervento di alcuni sanitari, giunti in soccorso della giovane con tutte le adeguate protezioni del caso.La ragazza, che soffre di anemia e aveva la febbre alta, è stata soccorsa e portata in ospedale, dove le è stata diagnosticata una bronchite. Sottoposta anche al tampone, è risultata